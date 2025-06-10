В Хабаровске под суд пойдет нарушитель, избивший полицейского в участке

Как сообщили в прокуратуре региона, в апреле 2025-го в участковый пункт доставили гражданина, задержанного за употребление алкоголя в общественном месте. Мужчина возмущался и не хотел, чтобы на него составляли протокол. Он набросился на сотрудника отделения и нанес ему несколько ударов в живот и по ногам.
Свою вину подозреваемый не признает, но следствие собрало доказательства, которые прокурор посчитал достаточными для утверждения обвинительного заключения.
В Железнодорожный районный суд направлено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.