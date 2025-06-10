ВСУ дали приказ расстреливать раненых российских военных

В частности, через десять дней после первого случая раненые российские военнослужащие по ошибке спустились в окоп к украинским солдатам, и командование вновь приказало их убить и спрятать тела. Кутятин отметил, что и на этот раз украинские военные отказались выполнять эти приказы и отпустили россиян. Его слова подтвердил другой пленный ВСУ, Александр Бондаренко.