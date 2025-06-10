ВСУ дали приказ расстреливать раненых российских военных

ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных.
Командиры украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Кутятин.
«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить — прим. URA.RU), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили», — рассказал Кутятин РИА Новости. По его словам, подобные приказы поступали несколько раз.
В частности, через десять дней после первого случая раненые российские военнослужащие по ошибке спустились в окоп к украинским солдатам, и командование вновь приказало их убить и спрятать тела. Кутятин отметил, что и на этот раз украинские военные отказались выполнять эти приказы и отпустили россиян. Его слова подтвердил другой пленный ВСУ, Александр Бондаренко.
Ранее сообщалось, что американские специалисты обучали военнослужащих ВСУ методам проведения пыток. Впоследствии данные практики, как утверждается, применялись в отношении российских военных, оказавшихся в плену. Кроме того, по его словам, в одном из лагерей для военнопленных было оборудовано специальное помещение, известное под названием «Багдад».