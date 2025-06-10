Искитимского депутата Мартынова обязали вернуть премии, которые он выписал себе

Зимой в Искитиме вокруг председателя Совета депутатов Юрия Мартынова разгорелся скандал. Чиновника заподозрили в незаконном обогащении, а именно, что он выписывал себе премии из местного бюджета. Прокуратура сразу же подала в суд иск о взыскании нелегально полученных средств. И на днях Искитимский районный суд Новосибирской области его удовлетворил.