Искитимского депутата Мартынова обязали вернуть премии, которые он выписал себе

Зимой в Искитиме вокруг председателя Совета депутатов Юрия Мартынова разгорелся скандал. Чиновника заподозрили в незаконном обогащении, а именно, что он выписывал себе премии из местного бюджета. Прокуратура сразу же подала в суд иск о взыскании нелегально полученных средств. И на днях Искитимский районный суд Новосибирской области его удовлетворил.
— Иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен, — говорится в карточке дела на сайте суда.
Напомним, что общая сумма ущерба местному бюджету, который нанес Мартынов, составила 312 тысяч рублей.