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Искитимского депутата Мартынова обязали вернуть премии, которые он выписал себе

Ущерб бюджету от его действий составил 312 тысяч рублей.

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Источник: Комсомольская правда

Зимой в Искитиме вокруг председателя Совета депутатов Юрия Мартынова разгорелся скандал. Чиновника заподозрили в незаконном обогащении, а именно, что он выписывал себе премии из местного бюджета. Прокуратура сразу же подала в суд иск о взыскании нелегально полученных средств. И на днях Искитимский районный суд Новосибирской области его удовлетворил.

— Иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен, — говорится в карточке дела на сайте суда.

Напомним, что общая сумма ущерба местному бюджету, который нанес Мартынов, составила 312 тысяч рублей.