Разрушается стена дома. Что произошло в микрорайоне Горский, где вводят режим ЧС

В микрорайоне Горском Ленинского района Новосибирска выявлена угроза обрушения подпорной стены между домами № 84 и № 86. Мэр города Максим Кудрявцев подписал проект постановления о введении режима повышенной готовности — документ опубликован на сайте мэрии.