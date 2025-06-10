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Разрушается стена дома. Что произошло в микрорайоне Горский, где вводят режим ЧС

В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения стены.

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В микрорайоне Горском Ленинского района Новосибирска выявлена угроза обрушения подпорной стены между домами № 84 и № 86. Мэр города Максим Кудрявцев подписал проект постановления о введении режима повышенной готовности — документ опубликован на сайте мэрии.

По информации управляющей компании «Горский», в рамках мер безопасности предписано установить ограждения, предупредительные знаки, провести инженерно-геологическое обследование и отремонтировать стену. Также предписано усилить контроль за состоянием близлежащих домов.

Режим повышенной готовности планируют ввести для городских служб и администрации Ленинского района. Жителей об угрозе обязаны уведомить сотрудники управляющей компании и районной администрации.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.