Девушка сбросила двоих детей в туалетную яму и убила одного из них в Туркестанской области

«Подсудимая, находясь у себя во дворе дома, умышленно сбросила потерпевшую 2019 года рождения в туалетную яму, тем самым хотела умышленно убить ее. Но свой преступный умысел не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам», — сообщили в суде.