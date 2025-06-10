В Якутии ведут поиски переставшего выходить на связь самолета Ан-2

В Республике Саха (Якутия) проводятся поисково-спасательные работы по обнаружению самолёта Ан-2, сообщает Росавиация.
Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 выполняло облет лесов в Томпонском районе Якутии. В ходе полёта сработал аварийный радиомаяк.
По предварительным данным, на борту самолёта находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя. Для поиска пропавшего Ан-2 было направлено поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний».
Ранее сообщалось, что плановый выход экипажа на связь был запланирован на 13.00, однако борт на связь не вышел.