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В Якутии ведут поиски переставшего выходить на связь самолета Ан-2

Для поиска пропавшего Ан-2 направлен спасательный вертолет Ми-8.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Саха (Якутия) проводятся поисково-спасательные работы по обнаружению самолёта Ан-2, сообщает Росавиация.

Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 выполняло облет лесов в Томпонском районе Якутии. В ходе полёта сработал аварийный радиомаяк.

По предварительным данным, на борту самолёта находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя. Для поиска пропавшего Ан-2 было направлено поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний».

Ранее сообщалось, что плановый выход экипажа на связь был запланирован на 13.00, однако борт на связь не вышел.