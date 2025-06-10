В Якутии ведут поиски переставшего выходить на связь самолета Ан-2

По предварительным данным, на борту самолёта находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя. Для поиска пропавшего Ан-2 было направлено поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний».