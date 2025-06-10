В Башкирии семье, в которой погибли трое детей, окажут необходимую помощь

По имеющимся данным, возгорание случилось в жилом доме, где находились трое мальчиков в возрасте 15, девяти и трех лет. Их матери и еще одного 12-летнего ребенка в момент происшествия не было дома. Отец семейства в настоящее время проходит службу в зоне СВО. Сейчас точную причину пожара выясняют следовали, возбудившее дело по факту трагедии.