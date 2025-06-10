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В Башкирии семье, в которой погибли трое детей, окажут необходимую помощь

Власти района Башкирии пообещали помочь семье, у которой в пожаре погибли трое детей.

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Источник: Комсомольская правда

В Балтачевском районе Башкирии местные власти и жители объединяются, чтобы помочь семье, пережившей страшную трагедию. Напомним, Как в селе Старобалтачево произошел пожар, унесший жизни троих детей.

По имеющимся данным, возгорание случилось в жилом доме, где находились трое мальчиков в возрасте 15, девяти и трех лет. Их матери и еще одного 12-летнего ребенка в момент происшествия не было дома. Отец семейства в настоящее время проходит службу в зоне СВО. Сейчас точную причину пожара выясняют следовали, возбудившее дело по факту трагедии.

Руководитель района Ильгиз Субушев выразил глубокие соболезнования родителям и родственникам погибших.

— Знаю, балтачевцы всегда приходят на помощь. И в этот раз, думаю, никто не останется равнодушным к горю семьи. А от лица администрации заверяю, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь, — написал он в социальных сетях.

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