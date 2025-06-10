Стали известны подробности о пропавшем в Якутии самолете, который подал сигнал бедствия

«Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — говорится в сообщении в telegram-канале. На борту, по предварительным данным, находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.