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Стали известны подробности о пропавшем в Якутии самолете, который подал сигнал бедствия

Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» с регистрационным номером RA-81532, выполнявший полет для мониторинга лесов в Томпонском улусе Якутии, подал сигнал бедствия и пропал с радаров. На поиски вылетел вертолет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Якутии ищут самолет Ан-2.

Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» с регистрационным номером RA-81532, выполнявший полет для мониторинга лесов в Томпонском улусе Якутии, подал сигнал бедствия и пропал с радаров. На поиски вылетел вертолет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — говорится в сообщении в telegram-канале. На борту, по предварительным данным, находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.

Для поисков пропавшего самолета вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с группой спасателей Якутской региональной поисково-спасательной базы, входящей в состав Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра (АПСЦ) Росавиации. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.