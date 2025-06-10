Стали известны подробности о пропавшем в Якутии самолете, который подал сигнал бедствия

В Якутии ищут самолет Ан-2.
Самолет Ан-2 авиакомпании «МиАн» с регистрационным номером RA-81532, выполнявший полет для мониторинга лесов в Томпонском улусе Якутии, подал сигнал бедствия и пропал с радаров. На поиски вылетел вертолет. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушное судно с регистрационным номером RA-81532 совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — говорится в сообщении в telegram-канале. На борту, по предварительным данным, находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.
Для поисков пропавшего самолета вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с группой спасателей Якутской региональной поисково-спасательной базы, входящей в состав Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра (АПСЦ) Росавиации. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.