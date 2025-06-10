22-летняя студентка самарского вуза отдала мошеннику 200 тысяч рублей

Аферисты исполнили роли представителя «Госуслуг» и специалиста компании сотовой связи, объяснили в областном ГУ МВД.
Незнакомец заявил, что 22-летней студентке нужно продлить договор. Для этого, добавил он, нужно зайти на государственный портал. Но сделать это не удалось — злоумышленники несколько раз неправильно ввели код, доступ заблокировали.
После с пострадавшей связался представитель «Госуслуг». Попросил поделиться информацией о банковской карте и назвать наборы цифр и пароли с смс-сообщений. Якобы для восстановления аккаунта. Девушка так и сделала. В итоге потеряла 200 тысяч рублей.
Ранее 27-летний самарец стащил у 86-летнего пенсионера 3 млн рублей и попал за решетку. Горожанин действовал в связке с неизвестным и был его курьером.
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