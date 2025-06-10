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Пропавший самолет ищут в Якутии

В Якутии организованы поиски пропавшего самолета Ан-2, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В Якутии организованы поиски пропавшего самолета Ан-2, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.

Сообщается, что аварийный радиомаяк самолета сработал во время выполнения полета в Томпонском улусе (районе) Якутии. Полет проводился в интересах охраны лесов. Другие подробности пока не известны.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Ижевска и Кирова установили временные ограничения.