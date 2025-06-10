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Лжесотрудник ФСБ заставил петербуржца отдать ему ₽15,5 млн

В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая схема, в результате которой злоумышленник из Красноярского края обманным путем вынудил 23-летнего жителя культурной столицы лишить родителей всех сбережений на сумму 15,5 млн рублей.

В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая схема, в результате которой злоумышленник из Красноярского края обманным путем вынудил 23-летнего жителя культурной столицы лишить родителей всех сбережений на сумму 15,5 млн рублей.

Происшествие случилось в середине марта. В правоохранительные структуры обратился 48-летний петербуржец, заявив, что его 23-летний сын стал жертвой афериста. Неизвестный, представившись следователем Федеральной службы безопасности, убедил молодого человека взломать сейф, принадлежащий его родителям. Об этом информирует 78.ru.

Пострадавший передал обманщику 30 тысяч долларов США и 12,5 миллиона рублей. Совокупный ущерб оценивается в 15,5 миллиона рублей.

Добавим, что личность преступника установлена — им оказался житель Красноярского края, в настоящее время содержащийся в московском СИЗО-4. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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