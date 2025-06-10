Лжесотрудник ФСБ заставил петербуржца отдать ему ₽15,5 млн

Происшествие случилось в середине марта. В правоохранительные структуры обратился 48-летний петербуржец, заявив, что его 23-летний сын стал жертвой афериста. Неизвестный, представившись следователем Федеральной службы безопасности, убедил молодого человека взломать сейф, принадлежащий его родителям. Об этом информирует 78.ru.