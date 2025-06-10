Участники протестов в Лос-Анджелесе громят магазины

В Лос-Анджелесе участники протестов против миграционной политики властей начали громить магазины, передает РИА Новости.
Сообщается, что после 21:00 (7:00 мск) демонстранты, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, снова собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Так, группа протестующих ворвалась в суши-магазин, выломав дверь. Активисты также разрисовывают все, что попадается им на пути — стены, дороги, памятники.
Полиция пока не вмешивается в ситуацию.
Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса выборочно задерживает участников протестов, продолжая применять резиновые пули. Демонстранты забрасывают полицейских фейерверками.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявляла, что в рядах участников протестов в Лос-Анджелесе действуют профессиональные провокаторы.