Ричмонд
+24°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники протестов в Лос-Анджелесе громят магазины

В Лос-Анджелесе начались погромы во время протестов против миграционной политики властей.

В Лос-Анджелесе участники протестов против миграционной политики властей начали громить магазины, передает РИА Новости.

Сообщается, что после 21:00 (7:00 мск) демонстранты, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, снова собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Так, группа протестующих ворвалась в суши-магазин, выломав дверь. Активисты также разрисовывают все, что попадается им на пути — стены, дороги, памятники.

Полиция пока не вмешивается в ситуацию.

Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса выборочно задерживает участников протестов, продолжая применять резиновые пули. Демонстранты забрасывают полицейских фейерверками.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявляла, что в рядах участников протестов в Лос-Анджелесе действуют профессиональные провокаторы.