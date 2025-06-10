Под Воронежем сгорел жилой трехэтажный дом

Во вторник, 10 июня, в 03.36 в дежурную часть МЧС сообщили, что в совхозе «Новоусманский» Новоусманского района на улице Весенней загорелся жилой дом. На место ЧП выезжали 15 сотрудников спасательного ведомства на четырех пожарных машинах. Огонь они потушили в 04.20.
В результате пожара в трехэтажном доме 10×15м рухнула крыша, выгорели второй и третий этажи, а на первом — коридор 2×8м и кухня 5×8м.
В ту же ночь в 02.53 специалистов МЧС вызвали на пожар в селе Девица Острогожского района на улице Комсомольской. Туда выезжали восемь работников спасательного ведомства на двух машинах. Пожар потушили в 03.22. К тому времени в жилом доме 8×10м были повреждены огнем чердачное помещение и домашние вещи на площади 3 квадратных метра.
На обоих пожарах, по предварительным данным, никто не пострадал.