Под Воронежем сгорел жилой трехэтажный дом

В ту же ночь в 02.53 специалистов МЧС вызвали на пожар в селе Девица Острогожского района на улице Комсомольской. Туда выезжали восемь работников спасательного ведомства на двух машинах. Пожар потушили в 03.22. К тому времени в жилом доме 8×10м были повреждены огнем чердачное помещение и домашние вещи на площади 3 квадратных метра.