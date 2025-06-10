Самолет Ан-2 пропал в Якутии: как идет поисковая операция

В Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки. Судно подало сигнал бедствия и перестало выходить на связь. На борту находились пять человек: два члена экипажа и три специалиста Авиалесоохраны. Подробнее — в материале URA.RU.