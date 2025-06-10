Самолет Ан-2 пропал в Якутии: как идет поисковая операция

Самолет Ан-2 пропал в Якутии.
В Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки. Судно подало сигнал бедствия и перестало выходить на связь. На борту находились пять человек: два члена экипажа и три специалиста Авиалесоохраны. Подробнее — в материале URA.RU.
Обстоятельства инцидента.
Пропажа связи с самолетом произошла около 08:00 по московскому времени. «Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь», — рассказали ТАСС в оперативных службах.
Самолет занимался патрулированием лесов и был оснащен радиомаяком. В настоящее время выясняются причины потери связи и возможности восстановления контакта с воздушным судном.
Поисковые операции.
В поисках самолета участвуют спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы, сообщает РИА Новости. На поиски вылетел также вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний», сообщили в минэкологии региона. Спасательные работы продолжаются, оперативные службы надеются на успешное обнаружение пропавшего Ан-2.
Официальное заявление Росавиации.
Самолет Ан-2 с регистрационным номером RA-81532 выполнял задания по охране лесов в Томпонском улусе Якутии. На борту находились два пилота и три специалиста-наблюдателя. Сработавший аварийный радиомаяк дает надежду на скорое местонахождение самолета, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
По его словам, планируется отправка другого борта для помощи в поисковых работах. Оперативные службы и спасатели будут информировать о ходе операции.