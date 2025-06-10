Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта в Якутии

Поисково-спасательный вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний» вылетел на поиски пропавшего в Якутии самолёта авиапатруля Ан-2. Борт пропал с радаров после того, как подал сигнал бедствия, сообщил представитель Росавиации.

Источник: Life.ru

«В Республике Саха (Якутия) Росавиация ведёт поиски самолёта Ан-2 авиакомпании “МиАн” — сертификат эксплуатанта на выполнение авиаработ. Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-81532 совершало полёт в интересах охраны лесов в Томпонском улусе (районе) Якутии. Сработал аварийный радиомаяк», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту Ан-2 находятся пять человек — два пилота и три специалиста- наблюдателя. В состав поисково-спасательного вертолёта Ми-8 вошли спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.

Напомним, что буквально час назад стало известно о пропаже самолёта авиапатруля Ан-2. Борт исчез с радаров в районе села Тёплый Ключ в Якутии, когда патрулировал леса на наличие пожаров. На место предположительной аварийной посадки выдвинулся отряд сотрудников МЧС.