Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего с радаров самолёта в Якутии

Напомним, что буквально час назад стало известно о пропаже самолёта авиапатруля Ан-2. Борт исчез с радаров в районе села Тёплый Ключ в Якутии, когда патрулировал леса на наличие пожаров. На место предположительной аварийной посадки выдвинулся отряд сотрудников МЧС.