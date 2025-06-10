Самарский аэропорт «Курумоч» закрывался из-за угрозы атаки БПЛА утром 10 июня

Ранее мы писали о том, что специалисты Роспотребнадзора проверили более 250 воздушных судов, которые прибыли в самарский аэропорт «Курумоч». В областном управлении Роспотребнадзора уточнили: специалисты работали в мае нынешнего года. Всего заглянули в 250 воздушных судов. Они доставили в 63-й около 39,57 тыс. человек.