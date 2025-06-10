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Самарский аэропорт «Курумоч» закрывался из-за угрозы атаки БПЛА утром 10 июня

Аэропорт «Курумоч» под Самарой пришлось закрыть утром 10 июня из-за угрозы атаки БПЛА.

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Аэропорт «Курумоч» под Самарой пришлось закрыть утром 10 июня из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом стало известно от Росавиации.

Об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов стало известно в 04:30 утра.

Помимо Самары, ограничения вводились и в других городах России: Тамбове, Саратове, Казани и других.

В штатном режиме «Курумоч» начал работать в 07:00 утра.

Ранее мы писали о том, что специалисты Роспотребнадзора проверили более 250 воздушных судов, которые прибыли в самарский аэропорт «Курумоч». В областном управлении Роспотребнадзора уточнили: специалисты работали в мае нынешнего года. Всего заглянули в 250 воздушных судов. Они доставили в 63-й около 39,57 тыс. человек.

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