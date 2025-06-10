Администрация района Башкирии поможет семье, потерявшей в огне троих детей.

«Выражаю глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших детей и разделяю ваше горе. Невозможно подобрать слов, чтобы описать вашу боль. Утрата самых родных и бесценных — детей — это безутешное горе, след от которого навсегда останется в сердце. Сил вам и терпения. Вечная память, — написал глава района. — Знаю, балтачевцы всегда приходят на помощь. И в этот раз, думаю, никто не останется равнодушным к горю семьи. А от лица администрации заверяю, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь. Будем вместе решать все возникающие вопросы и проблемы семьи».