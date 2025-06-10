Администрация района Башкирии поможет семье, потерявшей в огне троих детей.

Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев в своих соцсетях сообщил, что пострадавшей при пожаре семье будет оказана вся необходимая помощь. Напомним, страшная трагедия случилась накануне вечером в селе Старобалтачево: в огне погибли трое мальчиков, 16, 9 и 3 лет. Во время пожара их матери и 12-летнего брата не было дома. Отец многодетной семьи — на СВО.
«Выражаю глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших детей и разделяю ваше горе. Невозможно подобрать слов, чтобы описать вашу боль. Утрата самых родных и бесценных — детей — это безутешное горе, след от которого навсегда останется в сердце. Сил вам и терпения. Вечная память, — написал глава района. — Знаю, балтачевцы всегда приходят на помощь. И в этот раз, думаю, никто не останется равнодушным к горю семьи. А от лица администрации заверяю, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь. Будем вместе решать все возникающие вопросы и проблемы семьи».
Пока ни одно ведомство не назвало даже предварительную причину возгорания, а также то, был ли в доме многодетной семьи установлен пожарный извещатель. Есть версия, что пожар начался на веранде, перекрыв тем самым пути отхода. Вероятнее всего, мальчики надышались едким дымом, потеряли сознание и погибли. Детей нашли в разных комнатах: 15-летний мальчик (ему не успело исполниться 16 лет) был найден в прихожей дома, 9-летний — в ванной комнате. А тело самого младшего 3-летнего ребёнка обнаружили в помещении спальни.
По факту смертельного пожара возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».