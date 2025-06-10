Врачи спасли жизнь малышу. Он проглотил монеты, которые застряли в пищеводе

После обследования медики выявили инородное тело, застрявшее в верхнем отделе пищевода. Как выяснилось, малыш проглотил две монеты. Причиной инцидента стала невнимательность со стороны взрослых, оставивших ребёнка без присмотра.
Несмотря на то, что ситуация произошла в выходной день, дежурная команда врачей оперативно приступила к действиям. С использованием современного оборудования была успешно проведена малоинвазивная операция. В результате монеты были извлечены, и жизнь ребёнка удалось спасти.
Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии и остаётся под наблюдением врачей.
Медики напоминают родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно рядом с мелкими предметами, которые могут быть опасны для жизни.