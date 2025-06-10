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Врачи спасли жизнь малышу. Он проглотил монеты, которые застряли в пищеводе

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). В Каракульском районе Бухарской области врачи спасли двухлетнего мальчика, который оказался на грани жизни и смерти. Ребёнка с признаками удушья доставили в приёмное отделение районной больницы.

Источник: РИА "Новости"

После обследования медики выявили инородное тело, застрявшее в верхнем отделе пищевода. Как выяснилось, малыш проглотил две монеты. Причиной инцидента стала невнимательность со стороны взрослых, оставивших ребёнка без присмотра.

Несмотря на то, что ситуация произошла в выходной день, дежурная команда врачей оперативно приступила к действиям. С использованием современного оборудования была успешно проведена малоинвазивная операция. В результате монеты были извлечены, и жизнь ребёнка удалось спасти.

Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии и остаётся под наблюдением врачей.

Медики напоминают родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно рядом с мелкими предметами, которые могут быть опасны для жизни.