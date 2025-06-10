«Радиоигра» военных России заставила бойцов ВСУ сдаться в плен

Украинские военные с помощью радиоэфира договорились с ВС РФ о плене.
Российские военные в Донецкой Народной Республике провели «радиоигру», в результате которой группа украинских военнослужащих сдалась в плен. Об этом рассказал один из пленных Вячеслав Кутятин.
«Рацию мы забрали у него (у российского военнослужащего с позывным “Лис” — прим. URA.RU), оружия и брони с ним не было. После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — сообщил Кутятин РИА Новости.
По его словам, к позициям ВСУ по ошибке вышли российские солдаты, а затем еще один военнослужащий РФ с позывным «Лис». После захвата рации и переговоров украинские военные, посовещавшись, приняли решение сдаться, сохранив жизнь себе и трем российским бойцам.
Ранее Кутятин сообщил, что командование ВСУ неоднократно отдавалo распоряжения ликвидировать раненых российских военнослужащих. По его словам, к их позиции из лесопосадки подполз раненый российский солдат. После доклада руководству был получен приказ устранить раненого, забрать его оружие и спрятать тело на территории посадки. Однако, как отметил украинский военный, этот приказ не был выполнен — пленного отпустили.