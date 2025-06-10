«Радиоигра» военных России заставила бойцов ВСУ сдаться в плен

«Рацию мы забрали у него (у российского военнослужащего с позывным “Лис” — прим. URA.RU), оружия и брони с ним не было. После этого в радиоэфире началась игра, в результате чего руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — сообщил Кутятин РИА Новости.