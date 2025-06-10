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Иностранца с поддельным паспортом Украины задержали на границе с Польшей

Мужчина планировал по поддельным документам выехать в Евросоюз, теперь ему грозит штраф и уголовная ответственность.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Иностранец с поддельным паспортом задержан в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси и Польши, об этом сообщили в Госпогранкомитете республики.

Мужчина, который намеревался выехать в Польшу, задержали вечером 6 июня брестские пограничники.

В ходе проверки документов было установлено, что паспорт гражданина Украины имеет признаки полной подделки. При осмотре личных вещей у мужчины также обнаружили действительный российский паспорт.

По словам иностранца, он по поддельному паспорту намеревался выехать в Евросоюз к своим родственникам.

«Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы», — уточнили в ГПК.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин (базовая величина на данный момент составляет 42 рубля). За использование поддельных документов в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.