Иностранца с поддельным паспортом Украины задержали на границе с Польшей

За попытку незаконного пересечения границы нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин (базовая величина на данный момент составляет 42 рубля). За использование поддельных документов в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.