В североирландском городе Баллимена вспыхнули массовые беспорядки после предполагаемого сексуального насилия. Полиция Северной Ирландии сообщает, что в полицейских было брошено несколько ракет и сообщалось о повреждении имущества.
В городе Баллимена в Северной Ирландии вспыхнули общественные беспорядки, когда полиция заявила, что в сторону полицейских было брошено несколько ракет после того, как толпы людей собрались возле места предполагаемого сексуального насилия в городе.
Беспорядки, как пишет The Guardian, начались после акции протеста в этом районе, расположенном примерно в 30 минутах езды от столицы страны Белфаста, ранее в понедельник вечером, говорится в заявлении полиции, в котором сообщается о повреждении ряда объектов недвижимости.
Полиция посоветовала автомобилистам и пешеходам избегать района Клонавон-роуд и заявила, что они останутся на месте происшествия, чтобы следить за ситуацией.
«Мы призываем всех сохранять спокойствие и действовать ответственно, — заявляет главный суперинтендант полиции Сью Стин. — Насилие и беспорядки только увеличат риск для людей. Нашим приоритетом является обеспечение безопасности населения, и я призываю всех сотрудничать с нами, чтобы как можно быстрее восстановить спокойствие в этом районе».
Местные СМИ сообщили, что люди в масках на лицах бросали каменную кладку, а в полицейской машине были разбиты два стекла.
Протестующие собрались после того, как два мальчика предстали перед судом по обвинению в серьезном сексуальном насилии на Клонавон-роуд, сообщают СМИ.
В воскресенье полиция объявила, что детективы, расследующие серьезное сексуальное насилие в отношении девочки-подростка в соседнем районе Клонавон-Террас в Баллимене, предъявили обвинения двум мальчикам-подросткам.
Леволиберальное издание The Guardian не указывает на этнический бэкграунд подозреваемых насильников. А вот консервативный таблоид Daily Mail страдает меньшей политкорректностью.
Беспорядки вспыхнули в Северной Ирландии прошлой ночью после ареста двух подростков, которые предстали перед судом. Около 2500 человек собрались вчера в районе Харривилл города Баллимена, графство Антрим, после предполагаемого инцидента, который, как утверждается, произошел в городе в субботу вечером.
Двое 14-летних мальчиков предстали перед судом после серьезного сексуального насилия в отношении девочки-подростка на Клонавон-Террас. Они подтвердили свои имена и возраст через румынского переводчика в магистратском суде Колрейна в понедельник утром, сообщает BBC First.
Несколько часов спустя в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как огромная толпа собралась в местном парке, а затем направилась в район Клонавон-Террас.
Затем были возведены баррикады и зажжены костры, на место происшествия прибыло большое количество полиции и других экстренных служб.
Согласно местным сообщениям, в полицейских заграждения были брошены ракеты, бутылки с зажигательной смесью и краска, а молодые люди в масках также разгромили близлежащие объекты.
Двое 14-летних румынских тинейджеров обвиняются в попытке орального изнасилования, и оба отрицают обвинения, отмечает Daily Mail.