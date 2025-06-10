В европейском городе вспыхнули массовые беспорядки после сексуального насилия над девочкой

«Мы призываем всех сохранять спокойствие и действовать ответственно, — заявляет главный суперинтендант полиции Сью Стин. — Насилие и беспорядки только увеличат риск для людей. Нашим приоритетом является обеспечение безопасности населения, и я призываю всех сотрудничать с нами, чтобы как можно быстрее восстановить спокойствие в этом районе».