Приставы Самарской области взыскали уголовный штраф за незаконную продажу табака

Женщина купила 1,3 тыс. пачек немаркированных сигарет и планировала продавать их в торговом павильоне. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ГУ ФССП.
Нарушительница приобрела изделия по низкой закупочной цене. Позже правоохранители нашли и изъяли сомнительные товары. Далее завели уголовное дело. В итоге суд оштрафовал на 150 тыс. рублей.
Материалы передали чапаевским приставам. Они напомнили о необходимости перевести деньги государству. Также ограничили выезд за пределы России. После этого женщина отправила необходимую сумму.
Недавно писали, что самарские правоохранители заставили недобросовестного подрядчика заменить две бетонные раковины.
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