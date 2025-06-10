План «‎Ковёр» отменили в четырёх аэропортах после отражения атаки более 100 дронов ВСУ

«В аэропортах Ижевск, Казань, Киров (Победилово) и Нижнекамск (Бегишево) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, пояснив, что план «Ковёр» вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
За минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Режим воздушной опасности на время отражения атаки беспилотников объявили в некоторых районах Ленобласти, там же ограничили работу мобильной связи и интернета.