План «‎Ковёр» отменили в четырёх аэропортах после отражения атаки более 100 дронов ВСУ

За минувшую ночь расчёты войск противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских дрона над российскими регионами. Режим воздушной опасности на время отражения атаки беспилотников объявили в некоторых районах Ленобласти, там же ограничили работу мобильной связи и интернета.