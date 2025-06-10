RT: Обыск проходит у политика Льва Шлосберга* в Пскове

В Псковской области проводятся обыски в жилище известного общественного деятеля Льва Шлосберга*. Об этом во вторник, 10 июня, рассказал RT.
Поводом для проверки послужило расследование уголовного дела, возбужденного по статье о дискредитации российских Вооруженных Сил, передает агентство.
Ранее у Шлосберга* уже проходили обыски. Заместитель председателя партии «Яблоко» выложил в Сети видео без маркировки иноагента. Шлосберг* уже дважды привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Осенью сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Льва Шлосберга* за уклонение от обязанностей иностранного агента.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.