Mash: в популярных у россиян купатах нашли смертельно опасную бактерию

В мясных изделиях популярных марок нашли опасные бактерии.
В мясных изделиях «Мясницкий ряд» найдены листерии, способные вызвать тяжелую инфекцию, опасную для беременных, новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает telergam-канал Mash.
«Роскачество провело исследование и нашло в мясных изделиях МР листерии, которые могут вызвать опасную для беременных, новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом инфекцию», — передает канал. Указывается, что бактерии могут поражать нервную систему и органы репродуктивной системы, а также провоцировать развитие менингита и энцефалита, в некоторых случаях приводя к смертельному исходу.
В купатах «Останкино» выявили сульфаниламид — антимикробный препарат, который в больших дозах провоцирует аллергию, тошноту, рвоту, неврит и проблемы с почками. В продукции «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» обнаружен незаявленный каррагинан, который в избытке может вызывать воспаление кишечника, язвы, вздутие и нарушения метаболизма сахара.
«Мясницкий ряд» ожидает внеплановая проверка Россельхознадзора, цех уже продезинфицирован. «Останкино» получил штраф, предостережения и приостановку декларации соответствия. Остальные производители пообещали изучить ситуацию и провести проверки.