Mash: в популярных у россиян купатах нашли смертельно опасную бактерию

«Роскачество провело исследование и нашло в мясных изделиях МР листерии, которые могут вызвать опасную для беременных, новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом инфекцию», — передает канал. Указывается, что бактерии могут поражать нервную систему и органы репродуктивной системы, а также провоцировать развитие менингита и энцефалита, в некоторых случаях приводя к смертельному исходу.