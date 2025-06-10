В петербуржском Колпино задержали педофила, насиловавшего 15-летних юношей

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга произвели задержание мужчины, подозреваемого в совершении действий развратного характера в отношении несовершеннолетних. Примечательно, что ранее данный гражданин уже отбывал наказание по аналогичной статье.
По имеющейся информации, 44-летний житель города Колпино (город в составе Колпинского района города федерального значения Санкт-Петербург — прим. ред.) был признан виновным в 2021 году в совершении развратных действий в отношении детей. В 2024 году он был освобожден из мест лишения свободы и находился под административным надзором.
В настоящее время установлено, что уже после освобождения мужчина дважды совершил действия развратного характера в отношении двух 15-летних подростков — в ноябре 2024 года и в марте 2025 года.
В настоящий момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Учительница-пенсионерка лишилась лицензии на преподавание из-за секса с учеником.