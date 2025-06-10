Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края, сообщили во вторник в ЦОС ФСБ.

Качество жизни в вашем регионе

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.

«Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Приготовление к теракту» и ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.