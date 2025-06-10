ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.