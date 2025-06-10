ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт на Кубани

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудниками ФСБ установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.
«Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Приготовление к теракту» и ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.