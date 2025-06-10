Хотел научиться плавать: следователи раскрыли подробности гибели мальчика на озере Смолино

В Челябинске после гибели 11-летнего мальчика на озере Смолино возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ребенок утонул вечером 9 июня. Он был на озере с двумя друзьями.
— Дети самостоятельно решили научиться плавать в водоеме, —рассказали в региональном СУ Следственного комитета. — Во время купания из-за отсутствия навыков малолетний стал тонуть, двое других при этом смогли выбраться на берег и попросить помощи у отдыхающих.
Тело мальчика вытащили с полутораметровой глубины. Примчавшиеся к озеру врачи попытались провести реанимацию, но было уже поздно.
В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что трагедия произошла на пляже, на котором запрещено купаться.
Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося, назначили экспертизу.