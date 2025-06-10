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Хотел научиться плавать: следователи раскрыли подробности гибели мальчика на озере Смолино

СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на озере в Челябинске.

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Источник: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске после гибели 11-летнего мальчика на озере Смолино возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ребенок утонул вечером 9 июня. Он был на озере с двумя друзьями.

— Дети самостоятельно решили научиться плавать в водоеме, —рассказали в региональном СУ Следственного комитета. — Во время купания из-за отсутствия навыков малолетний стал тонуть, двое других при этом смогли выбраться на берег и попросить помощи у отдыхающих.

Тело мальчика вытащили с полутораметровой глубины. Примчавшиеся к озеру врачи попытались провести реанимацию, но было уже поздно.

В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что трагедия произошла на пляже, на котором запрещено купаться.

Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося, назначили экспертизу.