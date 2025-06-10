Хотел научиться плавать: следователи раскрыли подробности гибели мальчика на озере Смолино

— Дети самостоятельно решили научиться плавать в водоеме, —рассказали в региональном СУ Следственного комитета. — Во время купания из-за отсутствия навыков малолетний стал тонуть, двое других при этом смогли выбраться на берег и попросить помощи у отдыхающих.