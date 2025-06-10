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Больше 30 авиарейсов задержаны из-за ограничений в аэропорту Казани

В международном аэропорту Казани зафиксировано значительное количество задержанных рейсов: 15 на вылет и 19 на прилет.

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Источник: Аргументы и факты

Согласно опубликованным данным на онлайн-табло воздушной гавани, среди отложенных вылетов находятся рейсы в такие крупные российские и международные пункты назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Усинск, Батуми, Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Горно-Алтайск, Сочи и ряд других городов. Длительность задержек колеблется от незначительных 10 минут до почти пяти часов — максимум зафиксирован на отметке 4 часа 45 минут.

Прибытие перенесено для рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Челябинска, Перми, Астаны, Шарм-Эль-Шейха, Антальи, Батуми и других городов. По последним сведениям, сроки задержки прибытия варьируются от 25 минут до 5 часов 15 минут.

Информация о задержках опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Сегодня утром Минобороны заявило, что силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией Татарстана. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения. В настоящее время все ограничения сняты, воздушные гавани работают в штатном режиме.