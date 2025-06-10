Больше 30 авиарейсов задержаны из-за ограничений в аэропорту Казани

Согласно опубликованным данным на онлайн-табло воздушной гавани, среди отложенных вылетов находятся рейсы в такие крупные российские и международные пункты назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Усинск, Батуми, Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Горно-Алтайск, Сочи и ряд других городов. Длительность задержек колеблется от незначительных 10 минут до почти пяти часов — максимум зафиксирован на отметке 4 часа 45 минут.