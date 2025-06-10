Обломки беспилотника ВСУ упали на стадион школы в Курске

Ранее Life.ru рассказал, что сегодня жители Курска слышали над городом не менее пяти взрывов. Звуки пролёта БПЛА были замечены после полуночи 10 июня. Дрон пикировал прямо на школьный двор, но на территории людей не оказалось. По предварительным данным, пострадавших нет.