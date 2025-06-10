Обломки беспилотника ВСУ упали на стадион школы в Курске

«Сегодня ночью на стадион школы № 59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — написал он.
Котляров также отметил, что летний пришкольный лагерь, который начал свою работу на территории учебного учреждения, продолжает функционировать в обычном режиме.
Ранее Life.ru рассказал, что сегодня жители Курска слышали над городом не менее пяти взрывов. Звуки пролёта БПЛА были замечены после полуночи 10 июня. Дрон пикировал прямо на школьный двор, но на территории людей не оказалось. По предварительным данным, пострадавших нет.