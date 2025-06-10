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Три человека погибли при столкновении легковушки с косулей в Алтайском крае

На трассе под Славгородом автомобиль Lexus допустил наезд на косулю, перевернулся и загорелся.

Источник: Комсомольская правда

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП, унесшее жизни трёх человек. По предварительным данным, автомобиль Lexus на трассе под Славгородом столкнулся с косулей, после чего съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

Как сообщает «КП-Барнаул» водитель и один пассажир погибли на месте. Ещё одного пострадавшего доставили в больницу, но медики не смогли его спасти. Автомобиль сгорел полностью.

Полиция Алтайского края взяла расследование обстоятельств аварии под особый контроль. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего. Кроме того, ход проверки контролирует прокуратура.

Прежде в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием Rolls-Royce. Там водитель машины люкс-класса наехал на мотоциклиста, из-за чего последний получил серьезные травмы и даже оказался в больнице. Водителем автомобиля оказался Сергей Сосорин, которого вскоре задержали.