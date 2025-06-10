ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина, который, по данным ведомства, по заданию Службы безопасности Украины планировал совершить теракт в людном месте. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
— ФСБ задержан гражданин РФ 2003 года рождения, планировавший по указанию СБУ совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края. Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона, — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, молодой человек ранее уже фотографировал военные объекты и собирал сведения о передвижении кораблей Черноморского флота в интересах украинских спецслужб. Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.
В ЦОС отметили, что в феврале 2025 года мужчина был завербован через мессенджер WhatsApp* с целью получения разведданных на территории России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, передает ТАСС.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».
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