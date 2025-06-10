ФСБ: россиянин готовил теракт на Кубани и следил за кораблями ЧФ по заданию СБУ

Согласно заявлению ФСБ, мужчина 2003 года рождения планировал «совершение террористического акта… в административном здании одного из объектов энергетики региона». По версии следствия, для совершения преступления подозреваемый намеревался использовать самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг, которое неизвестный куратор приказал забрать из тайника. ФСБ считает, что мужчина действовал в интересах Службы безопасности Украины с февраля 2025 года. Также в ведомстве заявили, что ранее подозреваемый вел фотосъемку военных объектов и собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.