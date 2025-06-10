Взяла 100 тысяч и телефон: жительница Сызрани женщина ограбила 90-летнюю бабушку

50-летнюю злоумышленницу задержали. Раскаялась и дала признательные показания. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.
Правоохранители узнали обо всем от местных. Они объяснили: кто-то залез в дом к 90-летней бабушке на улице Мира. Исчезли около 100 тыс. рублей и телефон. Пострадавшую до приезда стражей порядка госпитализировали.
Сотрудники осмотрели проблемный участок, поговорили с очевидцами, свидетелями. Также криминалист собрал генетический материал. Рядом заметили валяющийся на земле сотовый и следы протектора шины машины.
В больнице опросили пенсионерку. Выяснили: женщина в маске залезла в помещение через незапертую дверь. Затем брызнула неизвестным веществом в потерпевшую, ударила поленом по голове, забрала телефон, деньги и скрылась.
После полицейские задержали злоумышленницу. Ранее трудилась продавцом в торговой точке около бабушки. Знала, что живет одна и откладывает на похороны с пенсии. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.
Ранее в Жигулевске в суд отправили дело о грабеже золотых украшений.
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