Грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Барановичах

ДТП случилось 10 июня около 06.50. За рулем грузового автомобиля MAZ был 47-летний житель Барановичей. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Пролетарской он сбил 66-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб.