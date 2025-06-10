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Грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Барановичах

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

ДТП случилось 10 июня около 06.50. За рулем грузового автомобиля MAZ был 47-летний житель Барановичей. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Пролетарской он сбил 66-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб.

Водитель с места ДТП скрылся, но оперативно сотрудниками ГАИ был задержан по месту жительства.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Следователи дадут правовую оценку.

«При совершении дорожно-транспортного происшествия водитель обязан оставаться на месте, оказать помощь пострадавшему, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к случившемуся, сообщить о произошедшем в милицию и скорую помощь», — напомнили в областной Госавтоинспекции.