Грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Барановичах

ДТП случилось 10 июня около 06.50. За рулем грузового автомобиля MAZ был 47-летний житель Барановичей. По предварительным данным, напротив одного из домов на улице Пролетарской он сбил 66-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход погиб.
Водитель с места ДТП скрылся, но оперативно сотрудниками ГАИ был задержан по месту жительства.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Следователи дадут правовую оценку.
«При совершении дорожно-транспортного происшествия водитель обязан оставаться на месте, оказать помощь пострадавшему, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к случившемуся, сообщить о произошедшем в милицию и скорую помощь», — напомнили в областной Госавтоинспекции.