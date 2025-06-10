ДТП с автобусом в Астане: пострадавшая девочка будет получать госпособие

— В части ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка, в этом направлении работает сейчас преимущественно Министерство здравоохранения, сейчас ей оказывается оперативная медицинская помощь. По завершению процедур, необходимых по реабилитации и оказанию медицинской помощи ребенку, при установлении инвалидности будет полагаться государственное пособие из республиканского бюджета, — сказала Виктория Шегай.