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Жители Самары пожаловались на черный дым и неприятный запах 10 июня

В соцсетях Куйбышевского района с утра 10 июня появились кадры густого черного дыма.

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В соцсетях Куйбышевского района с утра 10 июня появились кадры густого черного дыма. Судя по кадрам, дым идет со стороны нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного неподалеку.

Дым движется в сторону жилых домов, расположенных в нескольких микрорайонах Куйбышевского района.

Жители района уже давно жалуются на превышение в воздухе вредных примесей. Они уверены, что во всем виноваты предприятия, находящиеся рядом.

Усугубляет ситуацию погода — жара больше 30 градусов и слабый ветер. В таких условиях дым ощущается особенно тяжело.

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