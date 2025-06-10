Жители Самары пожаловались на черный дым и неприятный запах 10 июня

В соцсетях Куйбышевского района с утра 10 июня появились кадры густого черного дыма. Судя по кадрам, дым идет со стороны нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного неподалеку.
Дым движется в сторону жилых домов, расположенных в нескольких микрорайонах Куйбышевского района.
Жители района уже давно жалуются на превышение в воздухе вредных примесей. Они уверены, что во всем виноваты предприятия, находящиеся рядом.
Усугубляет ситуацию погода — жара больше 30 градусов и слабый ветер. В таких условиях дым ощущается особенно тяжело.
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