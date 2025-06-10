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15-летний питбайкер попал в ДТП с мотоциклом в Уфе

В минувший понедельник, 9 июня, в столице Башкирии произошла авария с участием несовершеннолетнего.

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Источник: ГАИ РБ

Все случилось в 11-м часу вечера в местном проезде в сторону села Федоровка. 15-летний юноша за рулем питбайка «Фандэр» врезался в попутный мотоцикл «Хонда СВ1».

В итоге подросток получил травмы ног и сейчас находится в больнице.