15-летний питбайкер попал в ДТП с мотоциклом в Уфе

Все случилось в 11-м часу вечера в местном проезде в сторону села Федоровка. 15-летний юноша за рулем питбайка «Фандэр» врезался в попутный мотоцикл «Хонда СВ1».
В итоге подросток получил травмы ног и сейчас находится в больнице.
В минувший понедельник, 9 июня, в столице Башкирии произошла авария с участием несовершеннолетнего.
Все случилось в 11-м часу вечера в местном проезде в сторону села Федоровка. 15-летний юноша за рулем питбайка «Фандэр» врезался в попутный мотоцикл «Хонда СВ1».
В итоге подросток получил травмы ног и сейчас находится в больнице.