В Крыму женщина упала со склона в долине реки Курча

По данным отряда, сообщение о пострадавшей поступило поздно вечером 9 июня. Женщина повредила ногу, упав с крутого склона в районе родника «Карьерный».
«Для оказания помощи выезжала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда в составе пяти человек. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую», — отметили в министерстве.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали всю необходимую доврачебную помощь. Женщине наложили шину и эвакуировали с места происшествия на носилках к подъездной дороге, где ее встретили медработники.
В ночь с 4 на 5 июня спасатели отыскали двух мужчин, заблудившихся в окрестностях горы Кызыл-Кая под Ялтой.