Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму женщина упала со склона в долине реки Курча

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня — РИА Новости Крым. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину с травмой ноги из долины реки Курча в Симферопольском районе. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

По данным отряда, сообщение о пострадавшей поступило поздно вечером 9 июня. Женщина повредила ногу, упав с крутого склона в районе родника «Карьерный».

«Для оказания помощи выезжала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда в составе пяти человек. Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую», — отметили в министерстве.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали всю необходимую доврачебную помощь. Женщине наложили шину и эвакуировали с места происшествия на носилках к подъездной дороге, где ее встретили медработники.

В ночь с 4 на 5 июня спасатели отыскали двух мужчин, заблудившихся в окрестностях горы Кызыл-Кая под Ялтой.