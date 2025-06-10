Минчанин отдал мошенникам более $30 тыс. и 20 тыс. евро, курьера задержали по горячим следам

В Ленинское РУВД обратился 70-летний минчанин, который получил звонок от якобы сотрудников «Белтелекома» и согласился продлить договор на оказание услуг, для чего назвал свой номер паспорта. Затем под видом следователя с ним связались другие мошенники и убедили, что только что он общался с преступниками и поэтому стал подозреваемым по уголовному делу.
Чтобы снять с себя подозрения, пенсионер последовал инструкциям от лжесотрудника Национального банка. Мужчина написал заявление, собрал все свои накопления и отдал женщине-курьеру более $30 тыс. и 20 тыс. евро. Вечером вернулась его супруга и объяснила мужу, что он стал жертвой мошенников.
По горячим следам милиционеры на вокзале задержали 48-летнюю минчанку-курьера, которая должна была вывезти пакет с деньгами пенсионера в соседнюю страну. Позже выяснилось, что женщина также стала жертвой преступления. Она поверила мужчине в форме, который общался с ней по видеосвязи в мессенджере, и перевела мошенникам более Br17 тыс., а затем согласилась помочь другим минчанам, которые тоже попали «в беду».
Деньги изъяты и будут переданы потерпевшему. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.