Минчанин отдал мошенникам более $30 тыс. и 20 тыс. евро, курьера задержали по горячим следам

По горячим следам милиционеры на вокзале задержали 48-летнюю минчанку-курьера, которая должна была вывезти пакет с деньгами пенсионера в соседнюю страну. Позже выяснилось, что женщина также стала жертвой преступления. Она поверила мужчине в форме, который общался с ней по видеосвязи в мессенджере, и перевела мошенникам более Br17 тыс., а затем согласилась помочь другим минчанам, которые тоже попали «в беду».