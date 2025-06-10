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В Кировском районе рабочий погиб во время покраски цистерны

Следком Саратовской области проводит проверку.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове началась проверка после трагического происшествия на территории вагонного депо. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, 9 июня 2025 года 61-летний рабочий погиб во время покраски цистерны.

— Следователи Кировского района сейчас разбираются, что именно привело к смерти мужчины. Они проводят необходимые мероприятия, включая судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить все детали случившегося, — сообщают журналисты.

По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе расследуют гибель рабочего при обрушении бетонных плит. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших смерть человека.