В Кировском районе рабочий погиб во время покраски цистерны

В Саратове началась проверка после трагического происшествия на территории вагонного депо. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком, 9 июня 2025 года 61-летний рабочий погиб во время покраски цистерны.
— Следователи Кировского района сейчас разбираются, что именно привело к смерти мужчины. Они проводят необходимые мероприятия, включая судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить все детали случившегося, — сообщают журналисты.
По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе расследуют гибель рабочего при обрушении бетонных плит. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших смерть человека.