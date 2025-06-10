В Барановичах водитель грузовика сбил насмерть пешехода и скрылся

В Барановичах водитель грузовика МАЗ сбил насмерть пешехода и скрылся, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла 10 июня на улице Пролетарской в районном центре. Около 06.50 часов рядом с домом № 40 грузовик сбил 66-летнего мужчину, который по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля переходил проезжую часть. От полученных травм пенсионер скончался.
Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре его задержали по месту жительства. В отношении 47-летнего водителя возбуждено уголовное дело, идет следствие.
И мы писали, что в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.
Тем временем Минархитектуры сказало, сколько парковочных мест должно быть у дома. Еще паркинги появятся на первых этажах домов в Минске.