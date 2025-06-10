В Барановичах водитель грузовика сбил насмерть пешехода и скрылся

Смертельная авария произошла 10 июня на улице Пролетарской в районном центре. Около 06.50 часов рядом с домом № 40 грузовик сбил 66-летнего мужчину, который по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля переходил проезжую часть. От полученных травм пенсионер скончался.