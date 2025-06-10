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В Барановичах водитель грузовика сбил насмерть пешехода и скрылся

Водитель грузовика сбил насмерть пешехода на «зебре» и скрылся в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах водитель грузовика МАЗ сбил насмерть пешехода и скрылся, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 10 июня на улице Пролетарской в районном центре. Около 06.50 часов рядом с домом № 40 грузовик сбил 66-летнего мужчину, который по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля переходил проезжую часть. От полученных травм пенсионер скончался.

Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре его задержали по месту жительства. В отношении 47-летнего водителя возбуждено уголовное дело, идет следствие.

И мы писали, что в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.

Тем временем Минархитектуры сказало, сколько парковочных мест должно быть у дома. Еще паркинги появятся на первых этажах домов в Минске.