Зарезал и положил на диван: житель Приангарья получил срок за убийство односельчанина

Суд установил, что в сентябре 2024 года фигурант распивал алкоголь дома у 50-летнего знакомого на улице Трактовой в селе Черемшанка. Во время застолья между односельчанами возник конфликт, из-за которого гость нанес хозяину дома множественные удары ножом по телу. Затем он переместил тело на диван и ушел к себе домой, рассказав о случившемся своим родственникам.