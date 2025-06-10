Зарезал и положил на диван: житель Приангарья получил срок за убийство односельчанина

Зиминский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в убийстве своего односельчанина, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы прокуратуры Иркутской области и СУ СКР по региону.
Суд установил, что в сентябре 2024 года фигурант распивал алкоголь дома у 50-летнего знакомого на улице Трактовой в селе Черемшанка. Во время застолья между односельчанами возник конфликт, из-за которого гость нанес хозяину дома множественные удары ножом по телу. Затем он переместил тело на диван и ушел к себе домой, рассказав о случившемся своим родственникам.
От полученных ранений мужчина скончался. Спустя какое-то время брат осужденного пришел в дом убитого и обнаружил труп. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Он не признал свою вину в убийстве. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 7 годам в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, что ранее суд вынес приговор 60-летнему жителю Братска. Мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. Известно, что в октябре 2024 года пьяный подсудимый находился в квартире своего соседа по общежитию. Из-за возникшей во время ссоры неприязни, гость нанес мужчине удар ножом в живот.