Смертельное ДТП произошло в Мстиславском районе

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в Мстиславском районе, об этом сообщает пресс-служба УВД Могоблисполкома.
Инцидент произошел на трассе Р-15 Кричев-Орша-Лепель.
По данным ведомства, автомобиль Volkswagen под управлением 53-летнего мужчины на 65 километре дороги столкнулся с трактором МТЗ 1221 В в составе с полуприцепом (бочкой), который ехал в попутном направлении.
В️одитель легковушки получил травмы, и был госпитализирован. Спасти его врачам не удалось — мужчина скончался в реанимации.
«По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — уточнили в УВД.
Ранее смертельное ДТП произошло под Витебском — автомобиль Kia Sportage выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Hyundai IX35. В результате аварии погиб один человек, четверо получили травмы.