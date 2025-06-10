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Смертельное ДТП произошло в Мстиславском районе

Легковой автомобиль столкнулся с едущим попутно трактором МТЗ 1221 В с полуприцепом, водитель получил травмы и скончался.

Источник: Telegram / УВД Могоблисполкома

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в Мстиславском районе, об этом сообщает пресс-служба УВД Могоблисполкома.

Инцидент произошел на трассе Р-15 Кричев-Орша-Лепель.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen под управлением 53-летнего мужчины на 65 километре дороги столкнулся с трактором МТЗ 1221 В в составе с полуприцепом (бочкой), который ехал в попутном направлении.

В️одитель легковушки получил травмы, и был госпитализирован. Спасти его врачам не удалось — мужчина скончался в реанимации.

«По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — уточнили в УВД.

Ранее смертельное ДТП произошло под Витебском — автомобиль Kia Sportage выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Hyundai IX35. В результате аварии погиб один человек, четверо получили травмы.