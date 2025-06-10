В Башкирию стали чаще ездить туристы

В прошлом году Башкирия приняла 2,2571 миллиона туристов, что на 5% больше показателей 2023 года. Такой рост стал возможен благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Как отметила министр предпринимательства и туризма республики Зухра Гордиенко, положительная динамика связана с активным развитием туристической инфраструктуры. В республике ведется строительство современных гостиничных комплексов и создаются новые привлекательные объекты для путешественников. Среди наиболее востребованных новинок — это этнографический комплекс «Салауат ере» и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, открытые в минувшем году.
На сегодняшний день в Башкирии работают более 600 гостиниц, санаторий и 120 глэмпингов. В 2024 году на поддержку туриндустрии было направлено 108 миллионов рублей в виде грантов для 33 инфраструктурных проектов. Дополнительные 250 миллионов рублей инвестировали в создание 45 модульных объектов размещения, что позволило увеличить номерной фонд на 527 единиц. Крупные событийные мероприятия собрали более 400 тысяч участников.
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