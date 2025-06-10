В Башкирию стали чаще ездить туристы

На сегодняшний день в Башкирии работают более 600 гостиниц, санаторий и 120 глэмпингов. В 2024 году на поддержку туриндустрии было направлено 108 миллионов рублей в виде грантов для 33 инфраструктурных проектов. Дополнительные 250 миллионов рублей инвестировали в создание 45 модульных объектов размещения, что позволило увеличить номерной фонд на 527 единиц. Крупные событийные мероприятия собрали более 400 тысяч участников.