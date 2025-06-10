В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погиб 29-летний водитель, 31-летний пассажир — в больнице

По предварительной информации, трагедия произошла на 866-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». 29-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ехал со стороны Канска в направлении Красноярска. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Freightliner Century с полуприцепом. За рулём большегруза находился 46-летний водитель.