В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погиб 29-летний водитель, 31-летний пассажир — в больнице

По предварительной информации, трагедия произошла на 866-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». 29-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ехал со стороны Канска в направлении Красноярска. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Freightliner Century с полуприцепом. За рулём большегруза находился 46-летний водитель.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его пассажир — 31-летний мужчина — с множественными травмами доставлен в больницу.
Как уточнили в ГАИ, оба находившиеся в легковом автомобиле мужчины не были пристёгнуты ремнями безопасности. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает краевое МВД.