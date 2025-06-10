Суд продлил домашний арест главе администрации Межгорья

По версии следствия, с сентября 2024 года по январь этого года глава Межгорья «инициировал издание распоряжений», согласно которым ему незаконно выплатили зарплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в полном объеме в общем размере более 140 тыс. руб., хотя фактически в эти дни он выполнял трудовые обязанности частично.