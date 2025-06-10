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В Пинске задержали 15-летнего школьника с альфа-PVP

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске правоохранители задержали 15-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Школьник попал в поле зрения сотрудников наркоконтроля Пинского ГОВД. «Предложение о преступном заработке девятиклассник нашел в мессенджере. С ним связался куратор наркомаркета, пообещавший легкие деньги. Новоиспеченный курьер получал партии наркотика, фасовал и распространял через закладки в Пинске и окрестностях», — рассказали подробности в МВД.

Подростка задержали, когда он выполнял очередное задание. У него и в закладках правоохранители обнаружили и изъяли особо опасный психотроп — альфа-PVP. Следователи возбудили уголовное дело.

«Ответственность за наркосбыт наступает с 14-летнего возраста, — акцентировали внимание в МВД. — В период летних каникул увеличивается количество случаев вовлечения подростков в преступную деятельность. Родители, контролируйте своих детей, интересуйтесь их увлечениями, кругом общения, в том числе виртуальным. У ребенка появились деньги неизвестного происхождения, гаджеты или другие ценные вещи? Он ведет скрытные переписки в интернете? Есть повод насторожиться».