В Пинске задержали 15-летнего школьника с альфа-PVP

«Ответственность за наркосбыт наступает с 14-летнего возраста, — акцентировали внимание в МВД. — В период летних каникул увеличивается количество случаев вовлечения подростков в преступную деятельность. Родители, контролируйте своих детей, интересуйтесь их увлечениями, кругом общения, в том числе виртуальным. У ребенка появились деньги неизвестного происхождения, гаджеты или другие ценные вещи? Он ведет скрытные переписки в интернете? Есть повод насторожиться».