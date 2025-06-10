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В Октябрьском районе проводят проверку после аварии с участием подростков

Обоих ребят с травмами доставили в больницу.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове днем 9 июня на улице Сызранской произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Kia Sportage» столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находились двое несовершеннолетних — 13-летний и 16-летний подростки. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.

— После аварии обоих ребят с травмами доставили в больницу. Прокуратура Октябрьского района взяла ситуацию на особый контроль. Предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, — пишут журналисты.

Особое внимание уделят двум вопросам: как несовершеннолетние оказались за рулем мотоцикла и соблюдались ли правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пешеход попал под колеса иномарки в Иркутске. Из-за удара он взлетел в воздух и перевернулся несколько раз.