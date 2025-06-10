В Октябрьском районе проводят проверку после аварии с участием подростков

В Саратове днем 9 июня на улице Сызранской произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Kia Sportage» столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находились двое несовершеннолетних — 13-летний и 16-летний подростки. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.