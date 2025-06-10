Жителей Приморья предупреждают о «мусорных» мошенниках

Жителей Приморского края предупреждают о «мусорных» мошенниках. В регионе переходят на новую систему оплаты вывоза отходов, и этим поспешили воспользоваться аферисты. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
В МинЖКХ края подчеркивают, что коммунальщики не звонят людям и не запрашивают никакие данные.
С 1 июля изменится способ начисления за услугу вывоза мусора. Раньше это делали исходя из числа зарегистрированных лиц в квартире или доме, а теперь счет будут выставлять в соответствии с квадратурой помещения.
Но гражданам для этого не нужно предоставлять никаких подтверждающих документов. Если возник спорный вопрос, лучше позвонить по номеру
Если вам позвонил лжекоммунальщик и требует передать личные данные — бросайте трубку.